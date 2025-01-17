Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным

В пятницу, 17 января, в Москве состоялась встреча губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с председателем Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеславом Володиным. На ней стороны обсудили вопросы социально-экономического развития региона.
В сентябре 2024 г. во время рабочего визита в Самарскую область Вячеслав Володин поддержал предложения губернатора по развитию региона, подчеркнув: это один из ключевых индустриальных центров, который по экономическому потенциалу входит в десятку субъектов нашей страны.
Руководитель области рассказал о ключевых задачах и проектах, которые планируются к реализации. Среди них — инициативы в сфере строительства социальных объектов, развития системы здравоохранения, инфраструктуры общественного транспорта, а также ремонта автомобильных дорог.
Кроме того, стороны обсудили законодательные инициативы, направленные на поддержку жителей региона, регулирование вопросов миграционной политики.
В ходе встречи Вячеслав Володин отметил качественные преобразования в Самарской области и сообщил, что поддержка региона со стороны Государственной Думы РФ будет продолжаться.
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