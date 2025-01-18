В п. Стройкерамика на пожаре погибла женщина и пострадал мужчина

В субботу, 18 января, в 13:51 поступило сообщение о пожаре в п. Стройкерамика на ул. Школьной, где горела квартира на четвертом этаже.
15 огнеборцев и четыре спецмашины ликвидировали пожар в 15:13.
На пожаре погибла 62-летняя женщина и отравление продуктами горения получил 66-летний мужчина.
Спасено 10 человек, из них три ребенка.
Предварительно, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем, сообщает МЧС по Самарской области.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !