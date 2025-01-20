Пожар в селе в Самарской области привел к гибели человека

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В понедельник, 20 января, в 1:39, начался пожар в частном доме на ул. Советской в с. Большой Сарбай Кинель-Черкасского района Самарской области. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".