Пожар в селе в Самарской области привел к гибели человека

В понедельник, 20 января, в 1:39, начался пожар в частном доме на ул. Советской в с. Большой Сарбай Кинель-Черкасского района Самарской области. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
Горел чердак на площадь в 80 кв. м. В результате погиб человек.
На месте происшествия работали сотрудники ПСЧ 108, 141,140 ПСО № 39. Пожар ликвидировали в 7:39. Обстоятельства случившегося устанавливают.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !