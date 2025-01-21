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Пожары Происшествия

Пожарные спасли человека из горящей квартиры на ул. Николая Панова в Самаре

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 21 января, примерно в 17:07 начался пожар в доме №40 на ул. Николая Панова в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В одной из квартир горели вещи на площади 3 кв. м. На тушение направили 21 человека. Пожар ликвидировали в 17:25.

При тушении огнеборцы спасли одного человека.

Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели.

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Последние комментарии

alexandr radaev 22 августа 2024 12:19 На площадке известного долгостроя Самары горел башенный кран

На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?

Олег Марфин 22 августа 2024 09:19 На площадке известного долгостроя Самары горел башенный кран

Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.

Юрий Трифоненков 21 августа 2024 09:48 В Тольятти из горящего дома эвакуировали человека

Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.

Ксюшка Продан 13 апреля 2024 05:48 В Самаре сгорела подстанция на Мехзаводе

Я видела это был не пожар, а взрыв

Давид Давидов 17 января 2024 14:06 В Самаре 18-летний парень пострадал при пожаре в пос. Зубчаниновка

Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !

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