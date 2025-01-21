Пожарные спасли человека из горящей квартиры на ул. Николая Панова в Самаре

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Во вторник, 21 января, примерно в 17:07 начался пожар в доме №40 на ул. Николая Панова в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.