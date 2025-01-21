Пожарные спасли человека из горящей квартиры на ул. Николая Панова в Самаре

Во вторник, 21 января, примерно в 17:07 начался пожар в доме №40 на ул. Николая Панова в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
В одной из квартир горели вещи на площади 3 кв. м. На тушение направили 21 человека. Пожар ликвидировали в 17:25.
При тушении огнеборцы спасли одного человека.
Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !