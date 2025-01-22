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Экономика и бизнес

Авито Авто: интерес к новым авто в декабре в Самарской области вырос на 53,7%

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению, ценам на новые автомобили и интересу к ним в декабре 2024 года в Самарской области. Оказалось, что интересоваться такими авто стали на 53,7% больше год к году, а предложение на них выросло на 86,1% за тот же период. Средняя цена1 снизилась на 6,9% по сравнению с декабрем 2023 года и составила 2 960 000 рублей.

Лидером по популярности среди марок в декабре 2024 года в Самарской области оказался Haval, получивший 30,4% от интереса пользователей. Также в топ-5 брендов вошли ВАЗ (LADA) (17,6%), Chery (11%), OMODA (4,3%) и Tank (4,3%). По количеству объявлений на первом месте также оказался Haval с долей 26,5%.

Среди моделей первое место по интересу пользователей платформы Авито Авто занимает автомобиль Haval Jolion, получивший долю 10,5%. На второй позиции — ВАЗ (LADA) Granta с 8,1%, а на третьей — Haval H3 с 8%. Замыкают пятерку Chery Tiggo 4 Pro (4%) и Haval F7 (3,8%).
По количеству объявлений о продаже в декабре 2024 года в регионе также лидировал Haval Jolion, на долю которого пришлось 9,7% от предложения. На втором месте оказалась ВАЗ (LADA) Granta (4,8%), а на третьем — Haval H3 (4,3%).

Топ-5 новых авто по доле в интересе пользователей платформы, декабрь 2024 г., Россия, Самарская обл., Авито Авто

1 Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже — цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.

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