16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Опера Самарского театра оперы и балета вошла в лонг-лист премии "Золотая Маска" В Тольяттинской филармонии выступит скрипач Равиль Ислямов Спектакль Самарского театра драмы вошел в лонг-лист "Золотой Маски" Искусствовед Дарья Волкова расскажет жителям о самарском конструктивизме В Самаре пройдет лекция "Архитектура места: от деревянного ипподрома до "ЗИМ Галереи"

Культура

Окружной фестиваль детских и молодежных коллективов "Театральное Приволжье" открыл прием заявок на конкурс афиш

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 199
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Оргкомитет окружного фестиваля детских и молодежных творческих коллективов "Театральное Приволжье" объявил старт ежегодного конкурса афиш и плакатов, направленный на поиск талантливых молодых дизайнеров и художников, содействие в реализации их творческого потенциала.

В конкурсе могут участвовать жители регионов Приволжского федерального округа от 6 до 30 лет включительно, специального образования или опыта работы в сфере искусства не требуется.

Главной темой афиш, плакатов или баннеров станет фестиваль "Театральное Приволжье". Авторам предлагают отразить главную идею фестиваля, информацию о спектаклях и финалистах фестиваля. "Афиша - по сути, лицо спектакля, первое, что видит потенциальный зритель, еще только раздумывая о походе в театр, - отметил главный режиссер Самарского молодежного драматического театра "Мастерская", председатель регионального жюри фестиваля Александр Мальцев. - Судя по опыту прошлых лет, этот конкурс всегда сопровождался настоящей борьбой талантливых художников, так много было действительно призовых работ, профессионально и грамотно сделанных, настоящих театральных афиш, которые тоже являются произведением искусства".

На конкурс ждут авторские работы в различных техниках и стилистиках. Лучшие выберут по итогам экспертной оценки. В состав жюри конкурса вошли известные представители профильного экспертного сообщества, в том числе представители Союза художников России, Российской академии художеств, а также главные художники крупнейших театров Приволжского федерального округа.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на сайте - театральноеприволжье.рф, заполнив форму во вкладке "Конкурс афиш" и прикрепив файл со своей работой. Заявки на участие принимаются до 20 февраля 2025 года.

Самарская область традиционно принимает активное участие в конкурсе молодых дизайнеров и художников и занимает заслуженное признание у экспертов. За время проведения конкурса, числе призеров был Роман Козятинский (г.о. Кинель), а также наш регион был отмечен в номинации "Лучшее художественное оформление" среди детских постановок. Работа Анны Букаловой была признана экспертами лучшей в спектакле "Слово о полку Игореве" Образцового театра кукол юного актера "Аленький цветочек".

Подведение итогов конкурса состоится 27 марта, в рамках объявления лауреатов фестиваля "Театральное Приволжье".

С дополнительной информацией и правилами участия в конкурсе, можно ознакомиться на сайте фестиваля по ссылке: https://театральноеприволжье.рф/2024/contest? ysclid=m67r5bwsr2518030815.

Фестиваль детских и молодежных творческих коллективов "Театральное Приволжье" проводится по инициативе полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Организаторы регионального этапа фестиваля - министерство культуры Самарской области, министерство образования Самарской области и министерство молодежной политики Самарской области, агентство социокультурных технологий.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алекс Ворон 06 декабря 2024 04:11 Что не так с самарскими "шишигами": мнения жителей и экспертов

Полностью с Вами согласен. И про наших "чуднЫх" парламентариев и про "Самарика". Которого впервые слышу.

Алекс Ворон 06 декабря 2024 04:06 Что не так с самарскими "шишигами": мнения жителей и экспертов

Это какой такой "известный персонаж Самарик"? Все свои 40 лет живу в Самаре и впервые слово то такое слышу! Да и звучит стрёмно... А шишиги действительно прикольные.

Nataly Kozlovskaya 05 декабря 2024 12:08 Что не так с самарскими "шишигами": мнения жителей и экспертов

В Самаре в кои-то веки сделали что-то реально крутое. Что вызывает желание приехать в этот город и бродить по улицам в поисках шишиг. Сразу хочется и какую-то сувернирную карту города купить с нанесенными на нее точками, где этих шишиг искать. И потом в каком-то кафе посидеть, замерзнув или устав от поисков. И купить маленькую скульптурку шишиги на память.

Анна Вырина 04 декабря 2024 13:11 Что не так с самарскими "шишигами": мнения жителей и экспертов

А Матвеев с таким комментарием сам не идиот? Пора бы парламентарию уже научиться разговаривать нормально и уважительно. Кто такой Самарик? Ни разу не слышала. Согласна с Арменом Арутюновым. Дайте городу крутое новое развитие. И отстаньте уже от этого милого и интересного проекта!

Дмитрий Лакоценин 04 сентября 2024 05:27 Михаил Матвеев: "На бывшем заводе клапанов нужны полноценные раскопки"

Совершенно справедливо.

Фото на сайте

Самарцы увидели "Купание красного коня" — филиал Третьяковки открыл новую выставку

Самарцы увидели "Купание красного коня" — филиал Третьяковки открыл новую выставку

Открытие филиала Третьяковской галереи в Самаре

Открытие филиала Третьяковской галереи в Самаре

Шоу-музей: в Самаре открылся Дом рока

Шоу-музей: в Самаре открылся Дом рока

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2