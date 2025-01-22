Окружной фестиваль детских и молодежных коллективов "Театральное Приволжье" открыл прием заявок на конкурс афиш

Оргкомитет окружного фестиваля детских и молодежных творческих коллективов "Театральное Приволжье" объявил старт ежегодного конкурса афиш и плакатов, направленный на поиск талантливых молодых дизайнеров и художников, содействие в реализации их творческого потенциала.

В конкурсе могут участвовать жители регионов Приволжского федерального округа от 6 до 30 лет включительно, специального образования или опыта работы в сфере искусства не требуется.

Главной темой афиш, плакатов или баннеров станет фестиваль "Театральное Приволжье". Авторам предлагают отразить главную идею фестиваля, информацию о спектаклях и финалистах фестиваля. "Афиша - по сути, лицо спектакля, первое, что видит потенциальный зритель, еще только раздумывая о походе в театр, - отметил главный режиссер Самарского молодежного драматического театра "Мастерская", председатель регионального жюри фестиваля Александр Мальцев. - Судя по опыту прошлых лет, этот конкурс всегда сопровождался настоящей борьбой талантливых художников, так много было действительно призовых работ, профессионально и грамотно сделанных, настоящих театральных афиш, которые тоже являются произведением искусства".

На конкурс ждут авторские работы в различных техниках и стилистиках. Лучшие выберут по итогам экспертной оценки. В состав жюри конкурса вошли известные представители профильного экспертного сообщества, в том числе представители Союза художников России, Российской академии художеств, а также главные художники крупнейших театров Приволжского федерального округа.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на сайте - театральноеприволжье.рф, заполнив форму во вкладке "Конкурс афиш" и прикрепив файл со своей работой. Заявки на участие принимаются до 20 февраля 2025 года.

Самарская область традиционно принимает активное участие в конкурсе молодых дизайнеров и художников и занимает заслуженное признание у экспертов. За время проведения конкурса, числе призеров был Роман Козятинский (г.о. Кинель), а также наш регион был отмечен в номинации "Лучшее художественное оформление" среди детских постановок. Работа Анны Букаловой была признана экспертами лучшей в спектакле "Слово о полку Игореве" Образцового театра кукол юного актера "Аленький цветочек".

Подведение итогов конкурса состоится 27 марта, в рамках объявления лауреатов фестиваля "Театральное Приволжье".

С дополнительной информацией и правилами участия в конкурсе, можно ознакомиться на сайте фестиваля по ссылке: https://театральноеприволжье.рф/2024/contest? ysclid=m67r5bwsr2518030815.

Фестиваль детских и молодежных творческих коллективов "Театральное Приволжье" проводится по инициативе полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Организаторы регионального этапа фестиваля - министерство культуры Самарской области, министерство образования Самарской области и министерство молодежной политики Самарской области, агентство социокультурных технологий.