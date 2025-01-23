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Транспорт и связь Экономика и бизнес

В конце 2024 года объем DDoS-атак на сферу услуг и здравоохранения Самарской области удвоился

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания RED Security зафиксировала более чем двукратный рост количества DDoS-атак на организации сфер услуг и медицины в конце четвертого квартала 2024 года. На веб-ресурсы компаний Самарской области пришлось порядка 20% кибератак от общего количества в ПФО. Регион вошел в тройку лидеров по объемам DDoS-атак в Приволжье.

Всего же с октября по декабрь прошлого года провайдер кибербезопасности RED Security отразил свыше 22,7 тысяч DDoS-атак на ресурсы заказчиков, а за весь год - больше 68,5 тысяч атак этого типа. Наиболее интенсивный прирост объема DDoS-атак в четвертом квартале минувшего года продемонстрировала сфера услуг, начиная с организаций сферы развлечений и туризма и заканчивая направлениями аналитики и бухгалтерского учета. Так, в декабре число атак на сайты организаций этой сферы выросло почти втрое по сравнению с октябрем. В целом динамичный рост атак этого типа наблюдался в сфере услуг ежеквартально в течение всего года. Чаще всего в 2024 году злоумышленники атаковали сайты ЦФО. Приволжский федеральный округ, на который пришлось 13% кибератак, замыкает первую тройку.

Сравнимый по интенсивности прирост DDoS-атак (в два раза в декабре к октябрю) зафиксирован и в отношении интернет-ресурсов медицинских организаций. При этом в остальных отраслях, в том числе в традиционных лидерах по числу DDоS-атак - ИТ и телеком, промышленности, финансах и ТЭК, в декабре произошло снижение числа подобных инцидентов по отношению к октябрю.

Самая продолжительная в 2024 году DDoS-атака на ресурсы клиентов RED Security длилась свыше 72 часов: от двух атак такой длительности защитили столичные компании финансовой сферы и отрасли ИТ и телеком. А наиболее мощная из отраженных в 2024 году атак интенсивностью свыше 250 Гбит/с была направлена на крупную сибирскую компанию сферы ИТ.

"Рост объема атак типа "отказ в обслуживании" на сферу услуг в конце четвертого квартала объясняется сезонным повышением востребованности этой сферы у широких слоев населения. В преддверии новогодних праздников резко возрастает спрос на развлекательные услуги, люди массово бронируют отдых, поэтому недоступность ресурсов туристических и развлекательных сервисов в результате DDoS-атак в этот период особенно заметна. В то же время становятся более привлекательными для злоумышленников и те направления сферы услуг, на которые в конце года ложится основная нагрузка по подведению итогов, формированию отчетности и т.п. (бухгалтерия, аналитические сервисы и т.п.). Соответственно, в этот период мы наблюдаем и рост интереса к сервису защиты от DDoS-атак со стороны компаний этих сфер", - отмечает технический руководитель направления защиты от DDoS-атак компании RED Security Дмитрий Монахов.

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Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?

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