Производитель капсул для лекарств из Самарской области наращивает выпуск продукции

В Самарской области работает предприятие, которое первое в стране использует только российское сырье при производстве мягких и твердых желатиновых капсул для лекарств, а также единственное в России выпускает капсулы из растительного сырья.

Компания "СамАрс" — новое высокотехнологичное предприятие в Волжском районе, направленное на решение задачи импортозамещения. Самарский завод уже позволил снизить зависимость российских фармацевтических производств от импортных оболочек для лекарственных препаратов.

"Запуску производства предшествовала очень большая подготовка, практически в течение года. Мы осуществляли трансфер технологии для того, чтобы обезопасить себя, обезопасить отрасль и сделать проект уникальным", — рассказал владелец и генеральный директор компании Юрий Кузнецов.

Помимо классических желатиновых на предприятии также выпускают капсулы без использования продуктов животного происхождения, из растительной кросс-метилцеллюлозы. Конкурентов такой продукции на отечественном рынке пока нет.

В 2024 г. на площадке предприятия в с. Лопатино был запущен крупный складской терминал и новый производственный комплекс. Как рассказал основатель компании, это позволило дополнительно создать 70 рабочих мест. Сегодня на предприятии работает 232 человека, но потребность в рабочих руках все равно сохраняется.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ранее подчеркивал необходимость создания комфортных условий для бизнеса, готового инвестировать в свое развитие, а значит — в развитие Самарской области. "Нам нужно выполнить поставленную президентом задачу и обеспечить к 2030 году рост инвестиционной активности не менее чем на 60% по сравнению с предыдущим периодом. Всего за ближайшие пять лет планируем привлечь до 4 трлн рублей инвестиций в регион", — говорил Вячеслав Федорищев.

Сегодня "СамАрс" активно инвестирует в развитие и наращивание производственных мощностей. На полях Петербургского международного экономического форума 2024 г. между компанией и правительством Самарской области было подписано соглашение о сотрудничестве. В 2025 г. здесь планируют запустить еще один производственный блок, где уже идет установка уникального индийского оборудования. Это позволит нарастить объемы производства до 3,6 млрд капсул в год. Пуско-наладочные работы планируется начать уже в феврале.

"Очень важно получать поддержку и быть услышанным не только в процессе подготовки и подписания соглашения о сотрудничестве, но и при непосредственной реализации проекта. Мы ежедневно сталкиваемся с новыми вопросами, новыми задачами. Поэтому такие встречи важны для получения ответов, для ускорения темпов развития значимого для региона и всей страны производства", — отметил Юрий Кузнецов.

Большие планы у руководства компании на внешнеэкономическую деятельность — в ближайшие пару лет "СамАрс" намерен выйти на рынки стран СНГ. Для этого предприятие активно обращается за услугами регионального Центра поддержки экспорта.

"При поддержке региона мы выезжали на международные выставки, тестировали наши продукты и теперь уверены, что сможем в полной мере конкурировать с зарубежными аналогами, а значит — вывести Самарскую область в лидеры по производству компонентов для фарминдустрии не только в стране, но и на мировой арене", — подчеркнул Юрий Кузнецов.

Меры поддержки, которые необходимы для динамичного развития и быстрого запуска новых мощностей с основателем компании обсудил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

"С руководством завода "сверили часы", поговорили о ходе реализации инвестпроекта, о необходимой поддержке со стороны региона. Отрадно, что в Самарской области уверенно развиваются такие уникальные предприятия, значимые в масштабах всей страны и влияющие на работу ключевых отраслей", — акцентировал Дмитрий Богданов, посетив производство.

Компания является примером социально-ответственного бизнеса. Команда предприятия активно помогает участникам СВО — коллектив регулярно участвует в сборе и отправке гуманитарной помощи. В поддержку российских военных направляют, в том числе кондитерскую продукцию, которая выпускается на заводе. Активно поддерживают и детско-юношеский спорт: только в 2024 г. при поддержке компании состоялось свыше 100 спортивных мероприятий.

Сопровождением проекта также занимаются специалисты Агентства по привлечению инвестиций.