Большинство самарцев ориентируются на рекламу в онлайн-сервисах

Большинство (42%) жителей Самары заявили, что доверяют рекламе на маркетплейсах и классифайдах. При этом 83% респондентов замечают рекламу в онлайн-сервисах. Данные предоставили эксперты Авито Рекламы, опросившие более 7 000 жителей России старше 18 лет, чтобы узнать, в каких форматах им удобнее воспринимать интернет-рекламу, а также оценить ее влияние на покупательское поведение.
Выяснилось, что чаще всего самарцы обращают внимание на рекламу в мобильных приложениях — такой ответ дали 73% опрошенных. На втором месте по заметности идут мобильные версии сайтов (54%), а следом — их веб-версии (52%).
Для большинства самый удобный формат рекламы — статичное изображение с текстом — об этом рассказали 52% опрошенных из Самары. Также 51% респондентов отметили видеоролики как один из наиболее предпочтительных форматов интернет-рекламы, а 19% — брендированные изображения без текста. Женщины обращают внимание на видеоконтент чаще мужчин: 39% против 35% соответственно. Интерактивная реклама с игровыми механиками нравится 17% респондентов из Самары. Меньше всего опрошенных обращают внимание на текстовую рекламу без изображений (7%) и аудиорекламу в музыкальных сервисах (8%).
Почти половина участников опроса из Самары (46%) отметила, что статичное изображение с текстом помогло совершить покупку в последний раз. С помощью рекламных видеороликов недавно приобрели товар или услугу 38% респондентов.
Какой формат рекламы помог вам совершить покупку в последний раз?
|
Тип
|
Доля респондентов, %
|
Статичное изображение с текстом
|
46%
|
Рекламные видеоролики
|
38%
|
Брендированное изображение без текста
|
14%
|
Интерактивная реклама
|
13%
|
Аудиореклама в музыкальных сервисах
|
8%
|
Только текст
|
7%
"Реклама на площадках электронной коммерции стала неотъемлемой частью пользовательского пути. Аудитория, которая посещает эти сервисы, уже знает, что хочет купить. На базе обезличенных данных о сформированном спросе алгоритмы классифайдов показывают максимально релевантную рекламу. Это подтверждают и наши данные: 49% респондентов сообщили, что именно реклама на классифайдах и маркетплейсах располагает их к моментальной покупке. Такая тенденция, в свою очередь, делает e-commerce привлекательным каналом для размещения рекламы брендов", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.
Половина респондентов из Самары (49%) рассказали, что реклама на классифайдах и маркетплейсах располагает их к покупке. По этому критерию опрошенные также отметили рекламу в интернет-магазинах (39%), поисковых системах (37%), социальных сетях (32%) и музыкальных сервисах (15%).
Большинство респондентов из Самары (42%) отметили классифайды и маркетплейсы как надежный источник рекламы. Далее разделилось число тех, кто доверяет рекламе в интернет-магазинах (34%), в социальных сетях (24%) и поисковиках (18%). Результаты исследования показывают, что для молодежи 18–24 лет более (23%) интересна (по сравнению с другими возрастными группами) реклама в мессенджерах.
Рекламе на каких площадках вы доверяете?
|
Площадка
|
Доля респондентов, %
|
Реклама на маркетплейсах и классифайдах
|
42%
|
Реклама в интернет-магазинах
|
34%
|
Реклама в соцсетях
|
24%
|
Реклама в поисковиках
|
18%
|
Аудиореклама в музыкальных сервисах
|
16%
|
Реклама в сервисах коротких вертикальных роликов
|
15%
|
Реклама в мессенджерах
|
13%
|
Ничего из перечисленного
|
25%
Согласно исследованию, ключевыми элементами, которые определяют восприятие онлайн-рекламы, является возможность покупки из сервиса, в котором пользователь увидел рекламу. Этот критерий отметили 43% респондентов из Самары. Вторым по значимости условием (36%) является визуальная привлекательность изображений или видеороликов. Одинаковое количество опрошенных (23%) отметили заметность и нативность рекламных баннеров.
Последние комментарии
Проверку на вредное воздействие электромагнитного излучения провели,конечно же?заодно и рамки,которыми облучают по несколько раз в день проверили?роспотребпозор принял?
Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?