В Самаре 48 человек тушили жилой дом на ул. Потапова

В четверг, 23 января, в 22:30 произошел пожар в частном жилом доме на ул. Потапова, 25 в Октябрьском районе Самары. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
К моменту прибытия огнеборцев на месте происшествия горел дом и надворные постройки на площади 100 кв. м.
На тушение были направлены 48 человек и 13 единиц техники. Пожар удалось ликвидировать в 23:43.
В региональном управлении МЧС России отметили, что в результате пожара погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !