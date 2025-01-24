В Самаре 48 человек тушили жилой дом на ул. Потапова

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В четверг, 23 января, в 22:30 произошел пожар в частном жилом доме на ул. Потапова, 25 в Октябрьском районе Самары. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области