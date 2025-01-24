Диана Шнайдер и Мирра Андреева проиграли в полуфинале турнира Australian Open

В ночь с 23 на 24 января на проходящем в австралийском Мельбурне Australian Open-2025 завершился матч ½ финала в женском парном разряде между российской парой в составе Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер и чешско-американским дуэтом Катержины Синяковой и Тэйлор Таунсенд, посеянным под первым номером.

Встреча закончилась победой Синяковой и Таунсенд в трех сетах - 6:7 (4:7), 6:4, 6:3.

Продолжительность матча составила 2 часа 16 минут. Синякова и Таунсенд дважды подали навылет, допустили шесть двойных ошибок и реализовали четыре из 11 брейк-пойнтов. Андреева и Шнайдер выполнили два эйса при одной двойной ошибке и выиграли за матч два брейк-пойнта из 12 заработанных, пишет championat.com.