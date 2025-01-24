Пожарные спасли женщину при тушении пожара в Безенчуке

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 24 января, в 12:25, начался пожар в доме на ул. Некрасова в пос. Безенчук. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"