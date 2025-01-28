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Страхование Финансы

Страховой Дом ВСК выплатил 10 млн рублей за "тотальный" автомобиль

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дорожно-транспортное происшествие с участием застрахованной в Краснодарском филиале ВСК иномарки Voyah Free произошло в Адыгее.

Житель Краснодарского края приобрел в мае 2024 года новый автомобиль Voyah Free и застраховал его в ВСК по каско. Согласно страховому договору, автомобиль был защищен от повреждений, полной гибели и хищения.

Находясь на отдыхе в Республике Адыгея, клиент ВСК не справился с управлением и автомобиль съехал в кювет.

Машина получила в ДТП многочисленные повреждения. По оценке независимой экспертизы восстановительный ремонт застрахованного автомобиля был признан нецелесообразным. ВСК в связи с полной гибелью Voyah Free 2024 года выплатил собственнику страховое возмещение в размере 10 млн рублей.

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судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

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