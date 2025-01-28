Страховой Дом ВСК выплатил 10 млн рублей за "тотальный" автомобиль

Дорожно-транспортное происшествие с участием застрахованной в Краснодарском филиале ВСК иномарки Voyah Free произошло в Адыгее.
Житель Краснодарского края приобрел в мае 2024 года новый автомобиль Voyah Free и застраховал его в ВСК по каско. Согласно страховому договору, автомобиль был защищен от повреждений, полной гибели и хищения.
Находясь на отдыхе в Республике Адыгея, клиент ВСК не справился с управлением и автомобиль съехал в кювет.
Машина получила в ДТП многочисленные повреждения. По оценке независимой экспертизы восстановительный ремонт застрахованного автомобиля был признан нецелесообразным. ВСК в связи с полной гибелью Voyah Free 2024 года выплатил собственнику страховое возмещение в размере 10 млн рублей.
Последние комментарии
Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая