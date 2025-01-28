Семь человек эвакуировали из-за пожара в Сызрани

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В понедельник, 27 января, в 12:00, загорелись вещи в квартире на ул. Гагарина, 73 в Сызрани. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.