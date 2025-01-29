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Общество

Самарские учителя могут получить компенсацию за аренду жилья

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Администрацией города Самара разработана дополнительная мера социальной поддержки для представителей педагогического сообщества, сообщает пресс-служба мэрии. Учителя, работающие в муниципальных общеобразовательных организациях, могут оформить компенсационную выплату за аренду жилья.

"Мы рассчитываем, что эта мера поддержки позволит привлечь молодых педагогов в образовательные организации областного центра. Компенсационная выплата носит заявительный характер и предоставляется в размере фактически внесенной учителем платы за наем жилого помещения за месяц, но не более 12 тыс. руб.", — отметила заместитель главы Самары Ольга Слесарева.

Чтобы оформить выплату, зарегистрированные в Самаре учителя могут обратиться в районные отделы Центра обеспечения мер социальной поддержки населения. Узнать о компенсационной выплате, категориях преподавателей, которым она полагается, можно по телефону: 8(846) 340-08-47.

С подробной информацией и списком документов можно ознакомиться по ссылке.

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