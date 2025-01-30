Праздник провалился: самарцы потратили еще больше трафика в День без интернета

Самарцы не стали отказываться от интернет-серфинга в международный День без интернета, который отмечался 26 января 2025 года. Интернет-пользователи в этот день потратили в среднем на 30% больше трафика, чем в другие дни недели, предшествующие празднику, выяснили аналитики оператора Т2. Кроме того, потребление трафика в День без интернета возросло на 20% год к году.
Один из самых необычных праздников мирового интернет-сообщества выпадает на последнее воскресенье января. Его идея в том, чтобы отвлечься от всемирной паутины и провести день в офлайне — например, заняться бытовыми делами или встретиться с близкими.
Однако для многих интернет уже стал привычной частью будней. Так, подкасты или музыку можно слушать во время уборки, а смотреть кино — в компании друзей. Жители Самарской области в эту дату активно общались друг с другом в мессенджерах, смотрели видео и читали новости. Также выхода в интернет требуют такие действия как вызов такси или заказ продуктов на дом.
Последние комментарии
Проверку на вредное воздействие электромагнитного излучения провели,конечно же?заодно и рамки,которыми облучают по несколько раз в день проверили?роспотребпозор принял?
Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?