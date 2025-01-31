В здании железнодорожного вокзала Самары оборудуют VIP-зал

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Железнодорожный вокзал Самары сделают более комфортным. В 2025 году там оборудуют VIP-зал. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.