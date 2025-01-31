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Транспорт и связь Экономика и бизнес

В здании железнодорожного вокзала Самары оборудуют VIP-зал

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Железнодорожный вокзал Самары сделают более комфортным. В 2025 году там оборудуют VIP-зал. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.

"Сейчас такие залы есть на девяти железнодорожных вокзалах. Самарский станет десятым", — сказал Вячеслав Дмитриев.

Также в текущем году планируется провести капитальный ремонт вокзалов на станциях Жигулевск и Новоотрадная. Также отремонтируют четыре пешеходных моста и четыре платформы.

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ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

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Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?

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