В здании железнодорожного вокзала Самары оборудуют VIP-зал

Железнодорожный вокзал Самары сделают более комфортным. В 2025 году там оборудуют VIP-зал. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.
"Сейчас такие залы есть на девяти железнодорожных вокзалах. Самарский станет десятым", — сказал Вячеслав Дмитриев.
Также в текущем году планируется провести капитальный ремонт вокзалов на станциях Жигулевск и Новоотрадная. Также отремонтируют четыре пешеходных моста и четыре платформы.
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Проверку на вредное воздействие электромагнитного излучения провели,конечно же?заодно и рамки,которыми облучают по несколько раз в день проверили?роспотребпозор принял?
Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?