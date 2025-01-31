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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Глава минтранса Самарской области Сергей Карпов прокомментировал состояние дорог

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министр транспорта и автомобильных дорог Сергей Карпов на прошедшей в четверг, 30 января, встрече с журналистами напомнил об ответственности подрядчиков при ремонте дорог. Он также оценил самарские дороги.

"Состояние дорожной сети — действительно не самое хорошее, скажу так. Есть нюансы, может быть, связанные с коммуникациями в Самаре, с техническими решениями по переустройству коммуникаций, которые дают определенные просадки асфальтового покрытия — то, что мы видим сейчас", — сообщил на встрече с журналистами Сергей Карпов.

Он также подчеркнул, что мало хорошо сделать дорогу — ее нужно правильно содержать и выполнять гарантийные обязательства. Кроме того, министр сообщил, что дороги сейчас диагностируются. Сергей Карпов пообещал, что если при производстве работ по ремонту дорог будут выявлять нарушения, они будут пресекаться.

"Условия, которые сейчас закладываются в контракты, определяют ответственность и принятие мер воздействия к подрядным организациям, которые не выполняют требования законодательные по качеству материалов и выполнению работ", — сказал министр.

Напомним, Сергей Карпов возглавил самарский минтранс в ноябре 2024 года. Для региона Карпов — "варяг". Он ранее, в частности, работал в Крыму. Прошлый глава самарского минтранса Иван Пивкин находится в СИЗО по подозрению в создании картеля, при котором все подряды на ремонт дорог раздавали "своим" подрядчикам.

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Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?

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