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"Ростелеком" провел мобильный интернет в 14 сёл Самарской области

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В прошлом году "Ростелеком" установил базовые станции мобильной связи стандарта 4G/LTE в 14 малых населенных пунктах Самарской области. Работы проводились по федеральному проекту устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0).

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Доступ к современным цифровым сервисам получили около 4 500 человек, проживающих в селах Бестужевка, Криволучье-Ивановка, Липовка, Лозовка, Мулловка, Новая Таяба, Новинки, Петровка, Сосновка, Старое Фейзуллово, Тимяшево, Широченка, а также в поселках Булак и Петровский.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"При строительстве оптики и монтаже оборудования нам часто приходится применять нестандартные технические решения, чтобы обойти сложный рельеф и доставить сигнал в труднодоступные районы. Например, в Бестужевке, протянувшейся на 10 километров вдоль Волги, мы установили две базовые станции, чтобы обеспечить наилучшее покрытие всех домохозяйств мобильной связью".

Для подключения оборудования провайдер построил около 35 километров оптических линий, которые гарантируют высокую скорость передачи данных. Каждая вышка может обеспечивать связью нескольких малых населенных пунктов, расположенных от нее в радиусе до трех километров в зоне прямой видимости.

При выборе села для включения в проект УЦН 2.0 учитывается мнение жителей, проголосовавших на портале госуслуг. Еще одно необходимое условие участия в программе — отсутствие в населенном пункте доступа к интернету.

Виктор Злобич, заместитель председателя правительства — министр цифрового развития и связи Самарской области:

"У жителей малых сёл региона потребность в современных услугах связи очень высока: они активно голосуют за свои населенные пункты на госуслугах или пишут обращения в министерство с просьбой провести скоростной интернет. В наступившем году, благодаря проекту УЦН 2.0, еще более трех тысяч человек смогут получить доступ к цифровым сервисам".

За четыре года "Ростелеком" по проекту УЦН 2.0 обеспечил мобильной связью 130 малых населенных пунктов Самарской области. Около 50 000 жителей поселков и деревень, в которых проживают от 100 до 500 человек, получили возможность пользоваться скоростным интернетом и голосовыми вызовами.

Подробности о реализации проекта УЦН 2.0 можно узнать на официальном сайте "Ростелекома" или по бесплатному номеру 8 800 301 00 35.

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