В Сызранском районе на пожаре погибли два человека и еще один пострадал

В субботу, 1 февраля в с. Печерское Сызранского района загорелся частный жилой дом и надворные постройки, об это сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Пожару, площадь которого составила 100 кв. м, был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС".

На борьбу с огнем были направлены 26 спасателей. Пожар удалось ликвидировать в 4:27.

В ведомстве уточнили, что при пожаре погибли двое мужчин и пострадала женщина, которая госпитализирована в центральную городскую больницу Сызрани.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.



