В Сызранском районе на пожаре погибли два человека и еще один пострадал

В субботу, 1 февраля в с. Печерское Сызранского района загорелся частный жилой дом и надворные постройки, об это сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
Пожару, площадь которого составила 100 кв. м, был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС".
На борьбу с огнем были направлены 26 спасателей. Пожар удалось ликвидировать в 4:27.
В ведомстве уточнили, что при пожаре погибли двое мужчин и пострадала женщина, которая госпитализирована в центральную городскую больницу Сызрани.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !