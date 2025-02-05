Мужчина погиб на пожаре в селе Самарской области

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Во вторник, 4 февраля, в 21:12, загорелся дом в с. Кошки Самарской области. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"