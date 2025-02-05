Лизинг электромобилей AVATR в CARCADE с применением скидки в размере 12%

Компания CARCADE принимает заявки на финансирование электромобилей AVATR в рамках сотрудничества с официальным импортёром марки на территории РФ. Предложение действует до объявления очередных специальных условий.

В рамках специальной программы клиентам CARCADE предоставляется возможность воспользоваться корпоративной скидкой в размере 12% на премиальную модель электрокроссовера AVATR 11 в комплектациях 116 kWh AWD 5 seats и 116 kWh AWD 4 seats. Количество финансируемых единиц доступно без ограничений на одно юридическое лицо или ИП. Скидка по программе учитывается при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Также дисконт влияет на расчёт стоимости полиса Каско и приводит к его снижению. Для первых покупателей AVATR 11 действует продлённая гарантия. Подробности уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

AVATR 11 — электромобиль с внушительными размерами, которые не мешают оставаться ему быстрым, манёвренным и динамичным. Имеет колёсную базу 2975 мм при общей длине в 4880 мм и высоте в 1601 мм. Обтекаемые формы, плавные переходы и спортивные элементы экстерьера делают дизайн футуристичным и стильным, что соответствует запросам самых искушённых ценителей современного мира авто.

Финансирование возможно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Помимо скидок, клиенты могут воспользоваться дополнительными услугами CARCADE, такими как возвратный лизинг, регистрация ТС в ГИБДД, а также программа круглосуточной автопомощи на дороге. Кроме того, клиенты CARCADE получают гибкие параметры настройки сделки, включая возможность выбора аванса от 0%, выкупного платежа до 50%, срока лизинга от 6 до 84 месяцев и вариативных графиков платежей.

Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключённым к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Для получения коммерческого предложения и за подбором автомобиля обращайтесь к персональному менеджеру, оставляйте заявку на сайте или по телефону горячей линии 8 800 700 30 30.