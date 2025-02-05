Авито Услуги: количество онлайн-записей к бьюти-мастерам выросло на 71%

В 2024 году среди россиян спрос на услуги бьюти-мастеров вырос на 13%. Наиболее заметный прирост наблюдается на услуги мастеров по бровям и ресницам — более чем в 2 раза. Об этом заявили специалисты платформы Авито Услуги по результатам собственного исследования.

Рынок красоты продолжает демонстрировать рост и переходить в онлайн. Благодаря развитию онлайн-инструментов мастера и салоны смогут привлекать больше клиентов. Например, на Авито Услугах появился обновленный инструмент для онлайн-записи клиентов к специалистам в сфере красоты. Новый функционал позволит мастерам гибко управлять рабочим графиком, устанавливать индивидуальное расписание на каждый день, добавлять перерывы и ограничивать время записи до начала предоставления услуги. Это улучшение направлено на повышение эффективности бизнеса: благодаря использованию онлайн-записи, частные мастера и салоны смогут получить до 30% больше заказов.

"Мы развиваем возможности для предпринимателей, предлагая новые инструменты для привлечения аудитории и повышения лояльности клиентов. Одним из таких стратегически важных инструментов является онлайн-запись, которую мы планируем развивать в партнерстве с YCLIENTS. На данный момент более 150 тыс. исполнителей уже интегрировали этот функционал, а по итогам декабря прошлого года количество онлайн-записей выросло на 71% (к декабрю 2023 года)", — рассказал Игорь Санников, руководитель категории "Красота и Здоровье" на Авито Услугах.

Модель онлайн-бронирования — новый инструмент для сегмента частных мастеров. Раньше заказчик и исполнитель могли договориться о времени и дате только в личной переписке, а сам специалист не всегда мог оперативно ответить на звонок или сообщение клиента. Кроме того, сервис делает отношения между сторонами более прозрачными: заказчик заранее понимает реальную стоимость услуг. Сейчас подключить онлайн-запись можно для всех объявлений в категории "Красота и здоровье", в будущем этот проект будет масштабирован и на другие категории.