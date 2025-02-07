В Самаре в доме на пр. Кирова взорвался газ, эвакуировано 20 жильцов

В пятницу, 7 февраля, в 7:30 в одной из квартир на пятом этаже на пр. Кирова, 371 произошел хлопок газа, а затем - пожар, передает пресс-служба прокуратуры Кировского района Самары.
Подразделения МЧС эвакуировали 20 человек, из них - 8 детей.
"Для тушения пожара привлечены 32 человека и 9 единиц техники, в том числе от МЧС России 24 человека и 6 единиц техники", - рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.
В прокуратуре отметили, что в квартире, где произошел пожар, никто не проживал, собственник установлен, ведутся проверочные мероприятия.
К настоящему времени пожар на площади в 40 кв. метров удалось локализовать. По информации ГУ МЧС, это произошло в 8:11.
Причины возгорания устанавливаются. Пострадавших нет, на месте работают экстренные службы и правоохранительные органы.
"Полицейские ППС обеспечивают охрану общественного порядка на месте происшествия. Госавтоинспекция обеспечивает беспрепятственный проезд спецавтотранспорта", — добавили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !