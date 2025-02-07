В Самаре в доме на пр. Кирова взорвался газ, эвакуировано 20 жильцов

В пятницу, 7 февраля, в 7:30 в одной из квартир на пятом этаже на пр. Кирова, 371 произошел хлопок газа, а затем - пожар, передает пресс-служба прокуратуры Кировского района Самары.

Подразделения МЧС эвакуировали 20 человек, из них - 8 детей.

"Для тушения пожара привлечены 32 человека и 9 единиц техники, в том числе от МЧС России 24 человека и 6 единиц техники", - рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.

В прокуратуре отметили, что в квартире, где произошел пожар, никто не проживал, собственник установлен, ведутся проверочные мероприятия.

К настоящему времени пожар на площади в 40 кв. метров удалось локализовать. По информации ГУ МЧС, это произошло в 8:11.

Причины возгорания устанавливаются. Пострадавших нет, на месте работают экстренные службы и правоохранительные органы.

"Полицейские ППС обеспечивают охрану общественного порядка на месте происшествия. Госавтоинспекция обеспечивает беспрепятственный проезд спецавтотранспорта", — добавили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.