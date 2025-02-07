Иностранные студенты Поволжского государственного университета сервиса участвуют в плетении маскировочных сетей для СВО

В Тольятти студенты Поволжского государственного университета сервиса из Азербайджана, Армении, Узбекистана, Таджикистана присоединились к плетению маскировочных сетей для бойцов спецоперации. Обучают их представители национальных общественных объединений "Дома дружбы народов" Тольятти.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на областном форуме добровольцев отмечал заслуги и активную гражданскую позицию представителей волонтерского движения региона, в частности выражал благодарность всем неравнодушным жителям, которые помогают и содействуют целям специальной военной операции. "Добровольчество, бескорыстное, не мотивированное личными целями служение людям — это, наверное, самая высшая степень служения, которая есть", — подчеркивал глава региона.
"За прошлый год "Дом дружбы народов" сформировал и доставил на передовую восемь гуманитарных конвоев. Мы отправляем груз под заказ бойцов и госпиталей, которые находятся на этих территориях", — отметил Владимир Еремеев, начальник отдела по реализации государственной национальной политики в Тольятти ГКУ СО "Дом дружбы народов".
Студенты и преподаватели Поволжского государственного университета сервиса принимают участие в разных форматах поддержки участников СВО: участвуют в федеральной акции "Вузы для фронта!", проводят тематические выставки и квизы, плетут маскировочные сети, пишут письма солдатам, встречаются с участниками боевых действий, смотрят военно-исторические фильмы, в конце января 2025 г. отправили 12 коробок гуманитарной помощи для жителей Курской области. В Год защитника отечества и 80-летия Великой Победы эта работа приобретает особое звучание.
"Иностранные студенты университета сервиса чтут память о том, как братские народы Советского Союза во время ВОВ спасали мир от фашизма. Этой акцией мы помогаем нашим солдатам в зоне СВО побеждать фашизм уже сегодня", — отметил Никита Неделяев, специалист по международной деятельности Поволжского государственного университета сервиса.
"Нам бы хотелось какой-нибудь вклад внести в СВО, когда наши люди находятся в зоне военной операции. Я родилась в России, выросла, поэтому я люблю очень Россию", — призналась Маржона Улмасова, председатель единого совета иностранных студентов Поволжского государственного университета сервиса.
Уже на следующей неделе гуманитарный конвой "Дома дружбы народов" Тольятти, собранный при участии единого совета иностранных студентов Поволжского государственного университета сервиса, отправится в Курскую область и Луганскую народную республику. Ко Дню защитника отечества участники спецоперации получат из Тольятти маскировочные сети, окопные свечи, печи и нагреватели — вещи, собранные по запросам бойцов.
Последние комментарии
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!