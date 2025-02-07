Иностранные студенты Поволжского государственного университета сервиса участвуют в плетении маскировочных сетей для СВО

В Тольятти студенты Поволжского государственного университета сервиса из Азербайджана, Армении, Узбекистана, Таджикистана присоединились к плетению маскировочных сетей для бойцов спецоперации. Обучают их представители национальных общественных объединений "Дома дружбы народов" Тольятти.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на областном форуме добровольцев отмечал заслуги и активную гражданскую позицию представителей волонтерского движения региона, в частности выражал благодарность всем неравнодушным жителям, которые помогают и содействуют целям специальной военной операции. "Добровольчество, бескорыстное, не мотивированное личными целями служение людям — это, наверное, самая высшая степень служения, которая есть", — подчеркивал глава региона.

"За прошлый год "Дом дружбы народов" сформировал и доставил на передовую восемь гуманитарных конвоев. Мы отправляем груз под заказ бойцов и госпиталей, которые находятся на этих территориях", — отметил Владимир Еремеев, начальник отдела по реализации государственной национальной политики в Тольятти ГКУ СО "Дом дружбы народов".

Студенты и преподаватели Поволжского государственного университета сервиса принимают участие в разных форматах поддержки участников СВО: участвуют в федеральной акции "Вузы для фронта!", проводят тематические выставки и квизы, плетут маскировочные сети, пишут письма солдатам, встречаются с участниками боевых действий, смотрят военно-исторические фильмы, в конце января 2025 г. отправили 12 коробок гуманитарной помощи для жителей Курской области. В Год защитника отечества и 80-летия Великой Победы эта работа приобретает особое звучание.

"Иностранные студенты университета сервиса чтут память о том, как братские народы Советского Союза во время ВОВ спасали мир от фашизма. Этой акцией мы помогаем нашим солдатам в зоне СВО побеждать фашизм уже сегодня", — отметил Никита Неделяев, специалист по международной деятельности Поволжского государственного университета сервиса.

"Нам бы хотелось какой-нибудь вклад внести в СВО, когда наши люди находятся в зоне военной операции. Я родилась в России, выросла, поэтому я люблю очень Россию", — призналась Маржона Улмасова, председатель единого совета иностранных студентов Поволжского государственного университета сервиса.

Уже на следующей неделе гуманитарный конвой "Дома дружбы народов" Тольятти, собранный при участии единого совета иностранных студентов Поволжского государственного университета сервиса, отправится в Курскую область и Луганскую народную республику. Ко Дню защитника отечества участники спецоперации получат из Тольятти маскировочные сети, окопные свечи, печи и нагреватели — вещи, собранные по запросам бойцов.