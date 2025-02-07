Бегуны, пловцы и дзюдоисты страхуются чаще других спортсменов

Любители бега, плавания и дзюдо оформили больше всего страховых полисов для спортсменов в прошлом году, выяснили в СберСтраховании, изучив свой портфель.

Чаще всего страховые полисы оформляли для занятий бегом и плаванием — на эти виды спорта пришлось по 6% от всех полисов "Спортивная защита", заключённых в 2024 году. Следом идут дзюдо и самбо (по 5%) и футбол (4%). В 2023 году топ-5 был схож за исключением последней строчки: на ней расположилась ещё одна контактная дисциплина — каратэ.

Всего спортсмены-любители и профессионалы оформили более 550 тыс. полисов "Спортивная защита" в 2024 году, это на 52% больше, чем годом ранее. Сильнее всего вырос спрос на страховые полисы для занятий спортивным водным туризмом (в 159 раз), фрираном (близкая к паркуру дисциплина) — в 131 раз и водно-спасательным многоборьем — в 70 раз.

При оформлении полиса человек может выбрать более чем из 300 видов спорта. Перечень включает как популярные, так и появившиеся не так давно дисциплины — например, спортивное программирование и интерактивный футбол.

"Занятия спортом всегда сопряжены с риском травм, будь то тренировки в спортивной школе, соревнования или бодрящая утренняя пробежка. Если избежать неприятной ситуации не получится, страховой полис обеспечит компенсацию, которая позволит быстрее восстановиться и вернуться к любимому увлечению. Только за 2024 год мы выплатили более 25 млн рублей атлетам разного уровня подготовки. Уверенность, что в случае инцидента вам будет оказана поддержка, поможет полностью погрузиться в тренировочный и соревновательный процессы, сконцентрироваться на новых победах и результатах", — рассказал директор розничного страхования СберСтрахования Дмитрий Пурсанов.