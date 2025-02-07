Самарские лесники получили самую крупную партию техники за последние 10 лет

В пятницу, 7 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев передал представителям государственных учреждений "Самарские лесничества" и "Самаралес" новую лесопатрульную, лесопожарную и лесохозяйственную технику.

Всего в подведомственные министерству природных ресурсов и экологии Самарской области ГБУ СО "Самаралес" и ГКУ СО "Самарские лесничества" было поставлено 62 единицы техники за счет средств областного бюджета на сумму более 122 млн руб. — автомобили "Нива", малые лесопатрульные комплексы на базе "УАЗ", тракторы, тягачи. Это самая крупная поставка за последние 10 лет.

Техника предназначена для охраны лесов от пожаров, выявления и пресечения нарушений лесного законодательства, для расчистки лесных площадей и обработки почвы, обустройства лесных дорог, проведения санитарных рубок и лесопосадочных работ. На автомобилях будет проводиться систематическое патрулирование территории лесного фонда по маршрутам патрулирования общей протяженностью более 12 тыс. км на площади 590 тыс. га, а также доставка специалистов к местам проведения обследования лесов, мониторинг пожарной безопасности лесов, их противопожарное обустройство, лесовосстановление и другие лесохозяйственные мероприятия.

Специализированная техника распределена во все 16 лесничеств Самарской области, расположенных в 27 муниципальных образованиях.

Глава региона подчеркнул: чтобы оберегать леса, нужны, помимо спецтехники, беспилотная составляющая и программное обеспечение. "Такую программу технологического дооснащения мы сделаем, там будет акцент на наших отечественных продуктах", — сообщил он.

Также Вячеслав Федорищев дал поручение министру природных ресурсов и экологии Самарской области Артему Ефимову обеспечить повышение на 20% заработной платы всем специалистам лесной службы.

"Важно понимать: это не только и столько, чтобы удержать в отрасли профессионалов, это еще чтобы привлечь специалистов на разные направления", — пояснил он решение.

Еще одно поручение касалось повышения квалификации сотрудников. "По технологиям беспилотной составляющей личный состав нужно дообучать, чтобы коллеги могли работать не только с такой техникой, но и с той, которая позволяет с воздуха оценивать ситуацию и реагировать. Такую внутреннюю программу повышения квалификации сделайте, чтобы в течение года всех, кто хочет и кому необходимо, дообучить", — поручил он министру.