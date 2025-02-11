Павел Зубов: "Игра в неравных составах предопределила итоговый счет на табло"

После поражения от "Сибири" (4:1) главный тренер ХК "Лада" Павел Зубов подвел итоги встречи.

"Прокомментировал уже после матча, что игра в неравных составах предопределила итоговый счет на табло. Во втором периоде много накладывали, хотели увеличить количество бросков — увеличили, но под воротами немного по другому нужно было сыграть, один должен быть у ворот, а другой накатывать", — ответил тренер тольяттинцев.

Также Павел Владимирович вспомнил яркие моменты, связанные с бывшим нападающим "Лады" и "Сибири" Андреем Тарасенко, который скончался 11 июля 2024 г. в Новосибирске в возрасте 55 лет.

"О Владимировиче только добрые воспоминания. Сегодня его жену Юлю увидел, маму. Конечно, это все печально, это был человек с большой буквы, преданным сыном для родителей, он их очень любил, боготворил. Отца в одном интервью назвал "человеком года". Семья у него была всегда на первом месте, помню, брали лед с его и моими сыновьями и тренировались, сейчас Вовка в НХЛ, а Валька в Казахстане играет, много времени им уделял, но, к сожалению, лучшие уходят", — закончил Зубов.