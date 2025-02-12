В Самаре женщина погибла из-за пожара на ул. Стара-Загора

В среду, 12 февраля, в Самаре произошел пожар со смертельным исходом. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

В 13:48 загорелись вещи в квартире на ул. Стара-Загора, 84б. Площадь пожара составила 10 кв. м. В результате погибла женщина, ее данные устанавливают.

Из здания эвакуировали 19 человек. Силами 32 человек возгорание ликвидировали в 14:16. Причину пожара устанавливают.