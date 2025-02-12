Дмитрий Патрушев и Вячеслав Федорищев обсудили вопросы экологии региона

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев провел рабочую встречу с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Главной темой стала организация системы обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе.

В Самарской области планируется реализовать семь комплексных объектов с общим объемом инвестиций — около 18 млрд рублей. Дмитрий Патрушев отметил, что важно на системной основе решать существующие в регионе вопросы сферы обращения с отходами.

Вопрос создания комплексной системы ранее рассматривался на совещаниях в формате Инцидента "Организация системы по обращению с ТКО". На встрече также были затронуты вопросы качества работы региональных операторов, обеспеченности территорий контейнерами и контейнерными площадками, наличия спецтехники и необходимой инфраструктуры. Дмитрий Патрушев и Вячеслав Федорищев обсудили участие ППК "Российский экологический оператор" в создании комплексных объектов по обработке отходов.

Президентом России поставлена задача к 2030 г. обеспечить полную сортировку твердых коммунальных отходов, снизить уровень полигонного захоронения до 50% и вовлекать во вторичный оборот не менее четверти ТКО.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подчеркнул, что для достижения целей национального проекта "Экологическое благополучие" будут приложены все возможные ресурсы и работа в этом направлении ведется ежедневно.