Дмитрий Патрушев и Вячеслав Федорищев обсудили вопросы экологии региона

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев провел рабочую встречу с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Главной темой стала организация системы обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе.
В Самарской области планируется реализовать семь комплексных объектов с общим объемом инвестиций — около 18 млрд рублей. Дмитрий Патрушев отметил, что важно на системной основе решать существующие в регионе вопросы сферы обращения с отходами.
Вопрос создания комплексной системы ранее рассматривался на совещаниях в формате Инцидента "Организация системы по обращению с ТКО". На встрече также были затронуты вопросы качества работы региональных операторов, обеспеченности территорий контейнерами и контейнерными площадками, наличия спецтехники и необходимой инфраструктуры. Дмитрий Патрушев и Вячеслав Федорищев обсудили участие ППК "Российский экологический оператор" в создании комплексных объектов по обработке отходов.
Президентом России поставлена задача к 2030 г. обеспечить полную сортировку твердых коммунальных отходов, снизить уровень полигонного захоронения до 50% и вовлекать во вторичный оборот не менее четверти ТКО.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подчеркнул, что для достижения целей национального проекта "Экологическое благополучие" будут приложены все возможные ресурсы и работа в этом направлении ведется ежедневно.
Последние комментарии
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.