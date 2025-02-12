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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Патрушев и Вячеслав Федорищев обсудили вопросы экологии региона

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев провел рабочую встречу с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Главной темой стала организация системы обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе.

Фото: Правительство РФ

В Самарской области планируется реализовать семь комплексных объектов с общим объемом инвестиций — около 18 млрд рублей. Дмитрий Патрушев отметил, что важно на системной основе решать существующие в регионе вопросы сферы обращения с отходами.

Вопрос создания комплексной системы ранее рассматривался на совещаниях в формате Инцидента "Организация системы по обращению с ТКО". На встрече также были затронуты вопросы качества работы региональных операторов, обеспеченности территорий контейнерами и контейнерными площадками, наличия спецтехники и необходимой инфраструктуры. Дмитрий Патрушев и Вячеслав Федорищев обсудили участие ППК "Российский экологический оператор" в создании комплексных объектов по обработке отходов.

Президентом России поставлена задача к 2030 г. обеспечить полную сортировку твердых коммунальных отходов, снизить уровень полигонного захоронения до 50% и вовлекать во вторичный оборот не менее четверти ТКО.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подчеркнул, что для достижения целей национального проекта "Экологическое благополучие" будут приложены все возможные ресурсы и работа в этом направлении ведется ежедневно.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

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Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

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Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Вячеслав Гусев 12 июня 2024 03:47 Вячеслав Федорищев по приглашению многодетной матери из Самары приехал на выписку из роддома

Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.

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