Диана Шнайдер и Мирра Андреева обыграли первых сеяных во втором круге турнира в Дохе

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Диана Шнайдер и Мирра Андреева вышли в четвертьфинал на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар), сообщает championat.com. Во втором круге они одержали разгромную победу над первыми сеяными соревнований канадкой Габриэлой Дабровски и новозеландкой Эрин Рутлифф — 6:2, 6:1.

Матч продолжался всего 57 минут. За это время Андреева и Шнайдер выполнили одну подачу навылет, не допустили двойных ошибок и реализовали четыре брейк-пойнта из шести. На счету их соперниц один эйс, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

В четвертьфинале Мирра и Диана сыграют с победителями матча Суко Аояма/Эри Ходзуми (Япония) — Анна Данилина (Казахстан)/Ирина Хромачева (Россия).