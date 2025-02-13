Диана Шнайдер и Мирра Андреева обыграли первых сеяных во втором круге турнира в Дохе

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Диана Шнайдер и Мирра Андреева вышли в четвертьфинал на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар), сообщает championat.com. Во втором круге они одержали разгромную победу над первыми сеяными соревнований канадкой Габриэлой Дабровски и новозеландкой Эрин Рутлифф — 6:2, 6:1.
Матч продолжался всего 57 минут. За это время Андреева и Шнайдер выполнили одну подачу навылет, не допустили двойных ошибок и реализовали четыре брейк-пойнта из шести. На счету их соперниц один эйс, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.
В четвертьфинале Мирра и Диана сыграют с победителями матча Суко Аояма/Эри Ходзуми (Япония) — Анна Данилина (Казахстан)/Ирина Хромачева (Россия).
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!