В Самаре загорелся фитнес-клуб

В четверг, 13 февраля, в Самаре произошел пожар в фитнес-клубе. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
В 13:40 загорелась сауна в фитнес-клубе на ул. Ново-Садовой, 353б. До прибытия пожарных из здания эвакуировались 100 человек.
В 14:01 пожар локализовали на площади 10 кв. метров. В тушении участвуют 28 специалистов. Причину пожара устанавливают.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !