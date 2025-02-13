В Самаре загорелся фитнес-клуб

В четверг, 13 февраля, в Самаре произошел пожар в фитнес-клубе. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

В 13:40 загорелась сауна в фитнес-клубе на ул. Ново-Садовой, 353б. До прибытия пожарных из здания эвакуировались 100 человек.

В 14:01 пожар локализовали на площади 10 кв. метров. В тушении участвуют 28 специалистов. Причину пожара устанавливают.