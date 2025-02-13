"Лада" дважды за неделю проиграла "Сибири" — 4:1

В четверг, 13 февраля, на "Сибирь-Арене" в Новосибирске прошел матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной "Сибирью" и тольяттинской "Ладой".

Команды уже встречались на этой неделе: во вторник "Сибирь" разгромила "Ладу" — 4:1.

В первом периоде подопечные Павла Зубова пропустили уже через 2 минуты после начала матча, Белоусов и Рассказов начали атаку, а завершил Максим Карпов, причем шайба предательски залетела в ворота после сейва Трушкова.

Во втором периоде хозяева увеличили преимущество в большинстве, Тревор Мерфи настолько сильно щёлкнул, что вратарь даже не заметил — 2:0. Под конец хоккеисты Сибири забросили третью шайбу, отличился Георгий Белоусов —3:0.

В концовке третьего периода Тревор Мерфи оформляет дубль, счет становится 4:0. Через 30 секунд после забитой шайбы Лада остается в меньшинстве, за подножку был удален Магомед Шараканов и тольяттинцы отыгрывают одну шайбу, свое имя в протокол записывает Иван Романов — 4:1.

Сегодняшнее поражение для подопечных Павла Зубова стало 10 подряд.

Следующий матч тольяттинцы проведут 15 февраля в Астане. Соперником станет "Барыс".