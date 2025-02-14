Павел Зубов: "Пришлось поменять сочетания, чтобы наладить химию, но, к сожалению — 1:4"

После второго за неделю поражения от "Сибири" (1:4) главный тренер ХК "Лада" Павел Зубов поделился своим видением причин проигрыша.

"Парни старались, где-то приходилось рисковать при 2:0, 3:0 — мы раскрывались, поэтому получали атаки в свои ворота. Шайба, которую мы забили в меньшинстве, вообще нелогичная, то есть парни поборолись, но моменты 100%, которые создавали — мы не использовали, пришлось поменять сочетания, чтобы наладить химию, но, к сожалению — 1:4", — сказал тренер тольяттинцев.