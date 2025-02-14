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Ученые СамГМУ разработали "умное" велотрико

САМАРА. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Разработчики Центра компетенций НТИ "Бионическая инженерия в медицине" Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) создали специальную версию "умной" одежды MioBody для велосипедистов, которая помогает усовершенствовать технику педалирования спортсменов, сообщает пресс-служба вуза.

"В рамках проекта "умной" одежды для велосипедистов мы разработали специализированные велотрико, оснащенные восьмью ЭМГ-датчиками, которые считывают мышечное напряжение с ног и определенных групп мышц, — рассказал директор Центра НТИ "Бионическая инженерия в медицине" СамГМУ Алексей Комягин. — Кроме того, "умная" одежда включает гироскопы, позволяющие оценить положение спортсмена в седле велосипеда: насколько ровно он сидит, как сильно перемещается таз во время педалирования и активируется ли плечевой пояс. Эти данные помогают выявить отклонения от идеального педалирования и улучшить технику спортсменов".

С помощью MioBody было отслежено более 10 спортсменов уровня кандидата и мастера спорта, из которых двоим удалось поправить технику благодаря выявленным отклонениям. Это позволило увеличить их каденс — частоту вращения педали в минуту. По словам судьи всероссийской категории, тренера юношеской команды самарской СШОР № 7 Елены Кавтасьевой, даже небольшое увеличение скорости и выносливости может существенно повлиять на результаты гонки. Велосипедисты часто проезжают до 170 километров за тренировку, и именно здесь технологии могут сыграть решающую роль.

"Тестирование проводилось в различных условиях: на станках — специализированных устройствах, позволяющих велосипедистам крутить педали на месте, на велотреке в Москве, а также в условиях шоссе в Самарской области и в горах Адлера, где температура варьировалась от +40 до -10 градусов. Устройство MioBody показало отличные результаты как в жару, так и в холод, демонстрируя свою надежность и эффективность", — добавил Алексей Комягин.

MioBody — современное диагностическое устройство, которое предлагает спортсменам уникальную возможность получить максимально объективную оценку работы мышц. В ближайшие годы разработчики ожидают значительных изменений в подходах к тренировкам и развитию спортсменов, а также выхода MioBody на массовый рынок спортивной одежды. С каждым годом интерес к "умной" одежде возрастает, и MioBody имеет все шансы занять свою нишу в этом растущем сегменте. Разработка проводилась в рамках сотрудничества с Министерством спорта Самарской области и спортивными школами олимпийского резерва. Это взаимодействие стало важным шагом в применении инновационных технологий в спорте.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

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