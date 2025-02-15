Вячеслав Федорищев объявил о решениях по развитию социальной и коммунальной инфраструктуры пос. Рощинский

В пятницу, 14 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вместе с начальником ФГАУ "Управление имуществом специальных проектов" Министерства обороны РФ Михаилом Аном работали в пос. Рощинский Волжского района. На встрече с жителями глава региона объявил ряд решений по развитию социальной и коммунальной инфраструктуры поселка.

Первой точкой рабочей программы стал Дом офицеров Рощинского гарнизона. Объект 1995 года постройки сейчас не эксплуатируется. В ноябре 2023 г. здание было признано аварийным, с того момента ремонт не проводился. Ранее здесь работали секции и кружки для детей и взрослых, школа искусств, литературный клуб, библиотека. В Доме офицеров проводились концерты, культурные и торжественные мероприятия. Средняя ежемесячная посещаемость составляла 17 — 20 тыс. человек.

Как сообщил начальник Дома офицеров Сергей Решетов, есть вариант частичного запуска здания в эксплуатацию — там, где это технически возможно с учетом требований безопасности. При этом можно параллельно заниматься вопросом проведения ремонта всего сооружения. Это позволит быстрее возобновить работу такого значимого для жителей Рощинского объекта. Кроме того, Министерство обороны РФ внесло Дом офицеров в план на реконструкцию в 2026–2027 годах.

Министр строительства Самарской области Александр Фомин уточнил, что специалисты уже проводили осмотр здания, в ближайшие две недели будет проведен инструментальный анализ объекта.

"По его итогам мы выдадим рекомендации, определим, возможно ли здание частично ввести в эксплуатацию. Если возможно, то дальше будем согласовывать этот вопрос с Минобороны. Если нет, то подготовим заключение по дальнейшему ремонту и реставрации объекта", — сказал министр.

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что надо предпринять все усилия для того, чтобы Дом офицеров как можно скорее возобновил работу.

"Мы ранее докладывали по этому объекту в Министерство обороны, благодарен, что они занимаются этим вопросом. Наша задача — оказать здесь максимальное содействие, сделать все необходимое. Возможно даже сделать кооперацию по определенным видам работ, — сказал губернатор Самарской области. — Надо как можно быстрее возвращать в Дом офицеров жизнь. Если есть техническая возможность, то запускать частичную эксплуатацию. Поступает много обращений от военнослужащих, даже когда я был в зоне проведения СВО, мне бойцы говорили о проблеме закрытого Дома офицеров в Рощинском, детям негде заниматься. Сейчас для этого предоставляются альтернативные помещения, но это временное решение".

После осмотра Дома офицеров Вячеслав Федорищев и Михаил Ан совместно с главой Волжского района Александром Шарковым, руководителями правительства Самарской области провели рабочее совещание по вопросам развития пос. Рощинский. В частности, обсуждались перспективы модернизации систем водоснабжения и водоотведения, обеспечения жителей чистой и качественной водой, организации доступа населения в спортивный комплекс, где сейчас могут заниматься только военнослужащие.

После совещания состоялась встреча с жителями поселка.

"Был у вас летом, мы обсуждали с вами ряд вопросов, связанных с коммунальным хозяйством, Домом офицеров, спортивными объектами. Сегодня приехали сюда с делегацией Министерства обороны, — сказал Вячеслав Федорищев. — Министерство дало поручение помочь Рощинскому как можно быстрее разобраться с Домом офицеров. Проблема на самом деле локальная. Ее можно побыстрее решить и вернуться туда, чтобы заниматься активностями. Дополнительно мы сегодня обсудили вопросы коммунального хозяйства".

Как сообщил губернатор, принято решение, что сети по водоснабжению и водоотведению из ведения Минобороны перейдут на баланс администрации Волжского района. Это позволит быстрее провести модернизацию. На проведение работ будут выделены средства областного бюджета.

"У Министерства обороны сейчас много задач, первоочередная — обеспечение победы. Все силы и средства направляются на это. Поэтому мы, как регион, возьмем на себя задачу по модернизации сетей, если Минобороны подтвердит, — сказал Вячеслав Федорищев. — Сделаем отдельную государственную программу по Рощинскому, чтобы в областном бюджете была отдельная строка на решение проблем поселка. 28 февраля на заседании Губдумы будем инициировать внесение изменений в региональный бюджет. Сейчас заложим средства, чтобы начать проектирование. В общей сумме надо не менее 3 млрд рублей, это немаленькая сумма, но и регион у нас сильный. Поэтому мною такое решение принято. Начнем проектирование, а до конца года выйдем на реконструкцию самых важных объектов по водоотведению, водоснабжению, станции обезжелезивания воды. Я очень благодарен руководству Министерства обороны за совместную работу".

Несколько вопросов от жителей Рощинского касались сферы здравоохранения. Так, до конца месяца будет решен вопрос, чтобы в местном госпитале начала работу бригада Волжской районной клинической больницы, в распоряжении которой будет автомобиль скорой помощи. Кроме того, сейчас идет оформление земельного участка под строительство врачебной амбулатории. По информации минздрава региона, в октябре 2025 г. она получит лицензию, после чего сможет принимать посетителей.

Супруга участника СВО обратилась к губернатору с вопросом о том, чтобы в местном спорткомплексе могли заниматься семьи защитников отечества. Сейчас это могут делать только военнослужащие. Глава региона сообщил, что в Министерство обороны будет направлено обращение, такая возможность у жителей Рощинского обязательно будет. Также Вячеслав Федорищев по просьбе жителей окажет содействие в ремонте хоккейной площадки.

Еще ряд вопросов от жителей Рощинского глава региона взял в дальнейшую отработку.