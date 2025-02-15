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Хоккей Спорт

ЦСК ВВС в овертайме переиграл "Горняк-УГМК" — 5:4

САМАРА. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 15 февраля, во дворце спорта им. Высоцкого прошел матч регулярного сезона чемпионата Всероссийской хоккейной лиги между ЦСК ВВС и "Горняком-УГМК".

В первом периоде команды обменялись шайбами, у самарцев отличился Раиль Муфтафин, у гостей отметился Максим Махрин — 1:1.

В середине второго периода Раиль Мустафин оформляет дубль и выводит "летчиков" вперед — 2:1. Спустя пять минут подопечные Алексея Алексеева снова делают счет ничейным, забивает Владимир Кузнецов. Через четыре минуты гости остаются в меньшинстве, Даниил Карпович был удален за подножку и буквально через 10 секунд самарцы вновь выходят вперед, с передачи Карима Вафина отличился Николай Владимиров.

В третьем игровом отрезке хоккеисты из Верхней Пышмы сравнивают счет: с передачи Василия Филяева забивает Владислав Раздьяконов — 3:3. В концовке по дублю оформляют Николай Владимиров у самарцев и Владислав Раздьяконов у гостей — 4:4.

В овертайме после вбрасывания на половине поля хозяев, "летчики" убегают в атаку, шайба у Ганабина, первый бросок пришелся во вратаря, а с добивания Егор ставит точку в матче — 5:4.

Следующий матч волжане проведут 17 февраля в Самаре. Соперником станет ХК "Чемлет" (Челябинск).

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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