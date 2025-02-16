Павел Зубов: "Рады победе и тому, что наконец-то эту не очень симпатичную серию завершили"

После победы над "Барысом" (4:2) главный тренер ХК "Лада" Павел Зубов дал короткий комментарий по матчу.
"Много говорить не буду. Рады победе и тому, что наконец-то эту не очень симпатичную серию завершили. Едем домой", — ответил Зубов.
Также Павел Владимирович назвал причины, почему команда дважды проиграла в Новосибирске: "По тем играм я уже говорил на пресс-конференциях в Новосибирске. Команда работала, играла, создавала моменты, но забросила всего две шайбы. Вот это было проблемой. Много эмоций отдали и сил, но проиграли", — закончил тренер тольяттинцев.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!