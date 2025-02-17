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Страхование Финансы

"Росгосстрах": в 2024 году количество обращений по каско от владельцев китайских автомобилей еще удвоилось

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По мере насыщения российского автопарка автомобилями китайских марок отечественным страховщикам все чаще приходится заниматься организацией восстановительного ремонта этих машин после аварий и других происшествий. Как подсчитали в "Росгосстрахе", количество заявлений о страховых случаях с китайскими автомобилями по полисам каско в четвертом квартале 2024 года выросло в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. И это притом, что за предыдущие два года рост был четырехкратным.

Топ-5 автомобильных марок из КНР, чаще всего фигурировавших в заявлениях в "Росгосстрах" о страховом случае, за год не изменилась, лишь поменялся их порядок. Если в конце 2023-го по количеству обращений лидировали владельцы Chery, Haval, Geely, Omoda и Changan, то по итогам прошлого года различные модели марки Changan вышли на вторую позицию, а OMODA опередила Geely, теперь замыкающую пятерку.

При этом Changan, Haval и Omoda показали за год и максимальный рост по количеству заявленных страховых случаев: в 4,4 раза, в 2,5 раза и в 2,4 раза, соответственно. Для сравнения количество обращений по застрахованным автомобилям марки Chery увеличилось лишь на 17%.

"В предыдущие два года мы наблюдали рост средней выплаты по популярным моделям китайских автомобилей. Так, в конце прошлого года она была на 73% больше, чем в начале 2022-го. В течение 2024 года размер среднего возмещения по страховым случаям с авто из КНР практически не изменился, — отмечает начальник управления выплат по автострахованию ПАО СК "Росгосстрах" Людмила Юсова. — По некоторым маркам в течение года был небольшой рост, по другим, напротив, снижение среднего чека — и это, как правило, была оплата работ по восстановительному ремонту на СТОА. Даже в условиях сложностей с логистикой и поставками запчастей мы придерживаемся убеждения, что, покупая каско, клиент возлагает на страховую компанию все заботы по организации ремонта его машины после страхового случая, и стараемся соответствовать этим ожиданиям. И сегодня, в том числе и благодаря возможности полного цифрового урегулирования убытка, 50% клиентов с полисами каско "Росгосстраха" получают направление на сервис в первые три дня после подачи заявления о наступлении страхового события".

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

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