Два человека погибли на пожаре в Безенчукском районе Самарской области

В понедельник, 17 февраля, в 22:19, начался пожар в пос. Осинки Безенчукского района Самарской области. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
Горел дом на ул. Маяковского на площади 90 кв. м. Существовала угроза распространения огня. В результате погибли два человека.
На месте происшествия работали сотрудники ПСЧ № 115 ПСО № 44 и огнеборцы Части № 183 "РН-пожарная безопасность". В 23:26 они ликвидировали открытое горение. Обстоятельства случившегося устанавливают.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !