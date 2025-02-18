В Самаре загорелся троллейбус на пр. Металлургов

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В понедельник, 17 февраля, в Самаре произошло ЧП с троллейбусом. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области