С начала 2025 г. из Самарской области выдворили около 200 нелегальных мигрантов

С начала 2025 году судебные приставы препроводили до пункта пропуска через госграницу 192 иностранца, передает пресс-служба ГУФССП РФ по Самарской области. Речь идет о мигрантах, нарушивших миграционное законодательство.

В пресс-службе Управления отметили, что только за последнюю неделю из региона препроводили 14 граждан из стран Средней Азии.

Домой отправили мигрантов, которые по истечению 90 суток были обязаны покинуть страну, но самостоятельного этого не сделали, а продолжили находиться и работать на территории Самарской области незаконно.

"Теперь для почти 200 иностранцев, покинувших территорию России благодаря работе сотрудников ГУФССП России по Самарской области, на ближайшие пять лет въезд на территорию РФ будет закрыт", — отмечается в сообщении.