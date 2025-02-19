В Самаре открылся Центр технического сопровождения новых трамваев

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В Самаре на базе депо ТТУ открыли Центр технического сопровождения новых трамваев компании "ПК Транспортные системы", сообщает городской департамент транспорта. Здесь будет проходить гарантийное сопровождение новых трамваев, которые в течение двух лет поступят в Самару.