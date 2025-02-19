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Общество

В Самаре открылся Центр технического сопровождения новых трамваев

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре на базе депо ТТУ открыли Центр технического сопровождения новых трамваев компании "ПК Транспортные системы", сообщает городской департамент транспорта. Здесь будет проходить гарантийное сопровождение новых трамваев, которые в течение двух лет поступят в Самару.

"Парк трамваев Самары активно обновляется, новая техника поступает в город с конца 2024 года. Компания-производитель обязана в течение гарантийного срока обеспечивать гарантийное сопровождение каждого нового трамвая марок "Витязь М" и "Львенок". Специалисты компании уже прибыли в Самару. Для удобства мы организовали отдельную площадку для этой работы в депо", — рассказал заместитель главы города Самара Сергей Маркин.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

на Железнодорожный вокзал
на ЦАВ/до Ташкентской по Московскому шоссе
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И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???

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Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой

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