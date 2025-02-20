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Общество

В Самаре прошла выставка "ЗооБиз Экспо-2025"

САМАРА. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В "Экспо-Волга" прошла выставка-форум товаров и услуг для домашних животных "ЗооБиз Экспо". На четыре дня Самара стала место притяжения ведущих игроков зооиндустрии, специалистов, экспертов и ответственных владельцев домашних животных.

Фото: ВК "Экспо-Волга"

На выставке были представлены разнообразные товары для животных: корма, лакомства, ветеринарные препараты и оборудование для ветеринарных клиник, гигиенические средства ухода, аксессуары, одежда, игрушки.

Успешно прошел Чемпионат России по грумингу "ВолгаГрум-2025", организатором которого по традиции выступила "Академия груминга". Мероприятие для профессиональных грумеров прошло в два дня.

Состоялся ветеринарный форум "Средняя Волга", организатор которого — сеть клиник "БениВет". Спикерами ветфорума стали 10 ведущих специалистов из Москвы и Санкт-Петербурга. Профильное мероприятие собрало в этом году рекордное число посетителей — порядка 300 человек.

Впервые была организована и успешно проведена HR-площадка. Около 10 работодателей из числа ветеринарных клиник и кинологических служб (МВД, МЧС, таможня) предложили свои свободные вакансии для ищущих работу специалистов и студентов профильных вузов.

В рамках кинологического форума Pet2Pet, организованного Академией кинологии "Псарь", прошло обучение от ведущих экспертов-кинологов. Форум посетили специальные гости: эксперты первоисточников, преподаватели и наставники, мастера кинологического мира и их компаньоны.

Состоялась стратегическая сессия на тему "Формирование культуры ответственного собаководства". Участниками стали представители администрации Самары, городской думы, а также эксперты из отрасли и представители бизнеса.

Главой Октябрьского района Сергеем Радько был представлен реализованный на 5-й Просеке социально значимый проект — площадка для развития собаководства. Цель проекта — не просто организовать место для выгула питомцев, а опосредованно формировать в обществе культуру ответственного собаководства через занятие спортом вместе с собакой и участием в кинологических мероприятиях.

Кроме того, в рамках выставки обсудили формирование культуры "pet friendly", внедрение которой все чаще практикует ответственный бизнес: торговые центры, отели и рестораны. Участники отметили, что активное развитие сервисов для гостей с питомцами может быть выгодно для бизнеса, так как привлекает новых клиентов. Владельцы животных высоко ценят гостеприимство и нередко становятся постоянными клиентами таких объектов.

В выходные дни прошли две Всероссийские выставки собак всех пород, Международная выставка кошек и Всероссийская выставка грызунов "Зообум на Волге". Впервые прошло puppy шоу, которое привлекло более 40 участников. Никто не остался без специальных призов от организаторов и спонсоров.

На фестивале "Уши. Лапы. Хвост" приняли участие и показали мастер-классы поисково-спасательный отряд "Экстремум", благотворительный проект "Дело в собаке", обучающий собак-помощников для реабилитации людей с хроническими заболеваниями и Российская школа подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых.

Началась подготовка к проведению выставки "ЗооБиз Экспо" в 2026 году. Следите на информацией на сайте: zoobizexpo.ru и официальных соцсетях.

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Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой

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