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Общество

На ул. Пионерской временно изменится схема движения

САМАРА. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с ремонтом инженерных коммуникаций на улице Пионерской временно изменится схема движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

В пятницу в историческом центре Самары начнутся работы на водопроводных колодцах в районе домов № 19 и № 21 по улице Пионерской.

С 10:00 21 февраля до 10:00 24 февраля перекроют участок улицы Пионерской, в границах улиц Алексея Толстого и Степана Разина.

В вышеуказанный период троллейбусы № 6 и № 16 проследуют по укороченному маршруту — до площади Революции, где на кольцевой развязке будут разворачиваться и ехать в обратном направлении по привычным трассам следования.

Движение автобусов маршрутов № 5д, 11, 24, 37, 47, 61, 85, 86, 90, 48д будет организовано по скорректированных схемам следующим образом:

  • № 5д, 24, 37, 47 — по улице Алексея Толстого — улице Комсомольской — улице Куйбышева (в направлении "в город", в сторону площади Революции);
  • № 86 — по ул. Куйбышева — улице Комсомольской — улице. Алексея Толстого (в направлении Хлебной площади);
  •  № 11, 48д, 61, 85, 90 — по улице Куйбышева — улице Комсомольской — улице Алексея Толстого (в обоих направлениях).

Ресурсоснабжающая компания приносит горожанам извинения за временные неудобства и обращает внимание на необходимость заблаговременно планировать свои поездки.

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