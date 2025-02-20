На ул. Пионерской временно изменится схема движения

В связи с ремонтом инженерных коммуникаций на улице Пионерской временно изменится схема движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.
В пятницу в историческом центре Самары начнутся работы на водопроводных колодцах в районе домов № 19 и № 21 по улице Пионерской.
С 10:00 21 февраля до 10:00 24 февраля перекроют участок улицы Пионерской, в границах улиц Алексея Толстого и Степана Разина.
В вышеуказанный период троллейбусы № 6 и № 16 проследуют по укороченному маршруту — до площади Революции, где на кольцевой развязке будут разворачиваться и ехать в обратном направлении по привычным трассам следования.
Движение автобусов маршрутов № 5д, 11, 24, 37, 47, 61, 85, 86, 90, 48д будет организовано по скорректированных схемам следующим образом:
- № 5д, 24, 37, 47 — по улице Алексея Толстого — улице Комсомольской — улице Куйбышева (в направлении "в город", в сторону площади Революции);
- № 86 — по ул. Куйбышева — улице Комсомольской — улице. Алексея Толстого (в направлении Хлебной площади);
- № 11, 48д, 61, 85, 90 — по улице Куйбышева — улице Комсомольской — улице Алексея Толстого (в обоих направлениях).
Ресурсоснабжающая компания приносит горожанам извинения за временные неудобства и обращает внимание на необходимость заблаговременно планировать свои поездки.
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????