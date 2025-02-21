Выходные в Самарской области будут снежными

Приволжское УГМС сообщило, что в ближайшие дни, с 21 по 24 февраля, в Самарской области ожидается снег.

В пятницу, 21 февраля, в Самаре переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха -9…-11 °C.

В субботу и воскресенье, 22 и 23 февраля, в регионе сохранится переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха в ночные часы -11…-16 °C, местами до -21°C, днем -7…-12 °C.

К понедельнику, 24 числа, в Самарской области прогнозируется облачная погода, небольшой снег. Ветер северо-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха в ночные часы -10…-15 °C, днем -6…-11 °C.