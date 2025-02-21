В Тольятти произошло задымление в здании городского УМВД

В пятницу, 21 февраля, в Тольятти произошло ЧП в здании полиции. Информацию об этом подтвердило региональное ГУ МВД.

Сначала в соцсетях появились сообщения о возгорании на Южном шоссе, 26.

Ситуацию прокомментировало ГУ МВД России по Самарской области: "В здании Управления МВД России по Тольятти произошло задымление. В настоящий момент оно устранено. Пострадавших нет. Служебная техника и документация не пострадали. По поводу случившегося будет проведена проверка".