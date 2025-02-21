В Тольятти произошло задымление в здании городского УМВД

В пятницу, 21 февраля, в Тольятти произошло ЧП в здании полиции. Информацию об этом подтвердило региональное ГУ МВД.
Сначала в соцсетях появились сообщения о возгорании на Южном шоссе, 26.
Ситуацию прокомментировало ГУ МВД России по Самарской области: "В здании Управления МВД России по Тольятти произошло задымление. В настоящий момент оно устранено. Пострадавших нет. Служебная техника и документация не пострадали. По поводу случившегося будет проведена проверка".
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !