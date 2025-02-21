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Финансы Экономика и бизнес

ФинПлатформа Т1 внедрена в ландшафт банка ВТБ

САМАРА. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Благодаря внедрению сроки вывода новых банковских продуктов сократились до 2-4 недель.

ФинПлатформа Т1 стала одним из ключевых элементов ИТ-ландшафта ВТБ, на основе которой сейчас строится подавляющее большинство технологических информационных систем Банка, включая отнесенные к значимым объектам критической информационной инфраструктуры компоненты АБС, отвечающие за обслуживание платежей и переводов. До конца 2025 года банк планирует перенести на ФинПлатформу все остальную функциональность автоматизированной банковской системы.

Благодаря внедрению сроки вывода или пилотирования новых банковских продуктов составляют от двух до четырех недель — вместо полугода. Это позволяет оперативнее реагировать на частые изменения финансового рынка. Кроме того, переход на ФинПлатформу Т1 позволил ВТБ ускорить разработку, повысить эффективность процессов и значительно увеличить число транзакций в расчете на одного клиента.

"ФинПлатформа Т1 успешно показала себя во время нагрузок высокого сезона, которые вдвое превысили параметры прошлого года. При этом решение, в отличие от предыдущей автоматизированной банковской системы, полностью независимо от иностранного ПО. Таким образом, переход на разработку ИТ-холдинга Т1 позволит нам нарастить эффективность процессов, повысить стабильность работы и предлагать клиентам актуальные и персонализированные продукты", — прокомментировал Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

"ФинПлатформа Т1, построенная на основе микросервисного подхода, объединяет более четырехсот ИТ-сервисов и автоматизированных систем, обеспечивая их бесшовную интеграцию и единые стандарты работы. Это позволяет ускорить обмен данными, повысить производительность и создать единую цифровую экосистему, способную гибко адаптироваться к изменениям рынка и потребностям клиентов", — отметил Алексей Фетисов, генеральный директор ИТ-холдинга Т1.

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