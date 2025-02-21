Ведомственные учреждения "Тольяттиазота" стали победителями конкурса "Клиника года"

Санаторий "Надежда" и медицинская санитарная часть (МСЧ) № 7 ТОАЗа вошли в число победителей конкурса "Клиника года — 2024", который ежегодно проводит региональный филиал медиагруппы "Комсомольская правда". Призеры определялись в ходе народного голосования. Участие в нем приняли более 22 000 жителей региона. Торжественная церемония награждения состоялась в Самаре.

Ведомственный санаторий "Тольяттиазота" был отмечен в номинации "Лучшее санаторно-курортное учреждение Самарской области". В рамках конкурса его оценили также за широкий спектр методов терапевтического лечения.

Каждый год в "Надежде" отдыхают и проходят программы оздоровления и лечения более 5 000 человек из Самарской области и других регионов России и стран ближнего зарубежья. В штате санатория, где представлено более 150 лечебных, общеукрепляющих и диагностических процедур, — 15 врачей разного профиля, в том числе пять кандидатов медицинских наук. Санаторий "Надежду" отличают современное техническое оснащение экспертного класса и уникальные методики лечения.

Медсанчасть № 7 АО "ТОАЗ" победила в номинации "Корпоративная медицина". Участники голосования оценили вклад учреждения в развитие промышленной медицины. МСЧ предприятия становится лауреатом премии третий раз подряд. По итогам 2022 и 2023 годов учреждение было отмечено "За высокие достижения в области корпоративной медицины" и "За многофункциональный подход и клиентский сервис".

Ключевой особенностью медсанчасти "Тольяттиазота" является доступная локация — на промплощадке предприятия, где сотрудники могут пройти профилактический осмотр и обратиться к узким специалистам без отрыва от производства. Список врачей и диагностического оборудования МСЧ постоянно расширяется: за последний год на базе учреждения появился стоматологический кабинет, аппараты для мониторинга ЭКГ по методу Холтера и возможность пройти ультразвуковое исследование.

"Наиболее ценный актив "Тольяттиазота" — это трудовой коллектив предприятия. Для удобства и комфорта сотрудников мы сохранили традиции корпоративной медицины и привнесли в нее современные веяния. Например, на базе Медсанчасти № 7 ТОАЗа действует кабинет психолога с использованием технологий виртуальной реальности. Санаторий "Надежда" регулярно пополняется эксклюзивным оборудованием, внедряются передовые методики лечения. Этот поистине райский уголок на берегу Волги с высоким уровнем сервиса — одно из любимых мест отдыха как сотрудников Компании, так и гостей из других городов. Поздравляем коллективы ведомственных учреждений с заслуженной победой и ставим перед собой цель развивать их и дальше", — заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ" Сергей Гулькин.