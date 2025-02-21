Ведомственные учреждения "Тольяттиазота" стали победителями конкурса "Клиника года"

Санаторий "Надежда" и медицинская санитарная часть (МСЧ) № 7 ТОАЗа вошли в число победителей конкурса "Клиника года — 2024", который ежегодно проводит региональный филиал медиагруппы "Комсомольская правда". Призеры определялись в ходе народного голосования. Участие в нем приняли более 22 000 жителей региона. Торжественная церемония награждения состоялась в Самаре.
Ведомственный санаторий "Тольяттиазота" был отмечен в номинации "Лучшее санаторно-курортное учреждение Самарской области". В рамках конкурса его оценили также за широкий спектр методов терапевтического лечения.
Каждый год в "Надежде" отдыхают и проходят программы оздоровления и лечения более 5 000 человек из Самарской области и других регионов России и стран ближнего зарубежья. В штате санатория, где представлено более 150 лечебных, общеукрепляющих и диагностических процедур, — 15 врачей разного профиля, в том числе пять кандидатов медицинских наук. Санаторий "Надежду" отличают современное техническое оснащение экспертного класса и уникальные методики лечения.
Медсанчасть № 7 АО "ТОАЗ" победила в номинации "Корпоративная медицина". Участники голосования оценили вклад учреждения в развитие промышленной медицины. МСЧ предприятия становится лауреатом премии третий раз подряд. По итогам 2022 и 2023 годов учреждение было отмечено "За высокие достижения в области корпоративной медицины" и "За многофункциональный подход и клиентский сервис".
Ключевой особенностью медсанчасти "Тольяттиазота" является доступная локация — на промплощадке предприятия, где сотрудники могут пройти профилактический осмотр и обратиться к узким специалистам без отрыва от производства. Список врачей и диагностического оборудования МСЧ постоянно расширяется: за последний год на базе учреждения появился стоматологический кабинет, аппараты для мониторинга ЭКГ по методу Холтера и возможность пройти ультразвуковое исследование.
"Наиболее ценный актив "Тольяттиазота" — это трудовой коллектив предприятия. Для удобства и комфорта сотрудников мы сохранили традиции корпоративной медицины и привнесли в нее современные веяния. Например, на базе Медсанчасти № 7 ТОАЗа действует кабинет психолога с использованием технологий виртуальной реальности. Санаторий "Надежда" регулярно пополняется эксклюзивным оборудованием, внедряются передовые методики лечения. Этот поистине райский уголок на берегу Волги с высоким уровнем сервиса — одно из любимых мест отдыха как сотрудников Компании, так и гостей из других городов. Поздравляем коллективы ведомственных учреждений с заслуженной победой и ставим перед собой цель развивать их и дальше", — заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ" Сергей Гулькин.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас