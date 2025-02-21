В День защитника Отечества в Самарской области пройдут патриотические мероприятия

В музеях, библиотеках, образовательных и культурных учреждениях Самарской области проходят мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.
В этом году праздник приобретает особое значение: президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в целях сохранения исторической памяти, в ознаменование 80-летия победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., в благодарность ветеранам и признавая подвиг участников специальной военной операции, 2025-й год объявлен Годом защитника Отечества.
Программа мероприятий, посвященных 23 Февраля, ориентирована на жителей Самарской области всех возрастов. Объединяющей темой мероприятий стало воспитание чувства патриотизма и причастности к истории своей страны. На протяжении недели в образовательных учреждениях региона школьники и студенты участвовали в акции "Письмо солдату", творческих конкурсах, уроках мужества и встречах с ветеранами ВОВ и участниками СВО. В Доме офицеров Самарского гарнизона им. К. Е. Ворошилова прошла всероссийская выставка "Без срока давности".
В преддверии праздника все желающие могли стать пассажирами "Поезда мужества", который в сопровождении оркестра Росгвардии проследовал по маршруту из Самары до станции Курумоч и обратно. Почетными гостями стали ветераны ВОВ и участники СВО.
Из всех районов Самарской области были отправлены гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции, а также жителям Курской области. 21 февраля в торжественной обстановке при участии Героя РФ Максима Девятова наградили волонтеров и добровольцев гуманитарных миссий, оказывающих помощь фронту в зоне специальной военной операции.
22 февраля Самарская область присоединится к всероссийской патриотической акции общества "Знание" Знание.Герои. В 13:00 в Историческом парке "Россия — моя история" состоится встреча "СВОи Герои: кто сегодня защищает страну". Гость мероприятия — Татьяна Потоцкая, лектор общества "Знание", журналист, автор спецрепортажей из зоны проведения СВО.
23 февраля, с 12:00 до 15:00, на ресурсах областного медиахолдинга "Самарское областное вещательное агентство" пройдет телемарафон, посвященный Дню защитника Отечества.
На площади Славы 23 февраля пройдет традиционная акция памяти — торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню и горельефу скорбящей Матери-Родины.
В 21:00 23 февраля на 1-й очереди набережной реки Волги в Самаре состоится артиллерийский салют — военнослужащие ЦВО произведут 30 залпов из 122-мм гаубиц Д-30.
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????