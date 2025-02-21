В День защитника Отечества в Самарской области пройдут патриотические мероприятия

В музеях, библиотеках, образовательных и культурных учреждениях Самарской области проходят мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.

В этом году праздник приобретает особое значение: президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в целях сохранения исторической памяти, в ознаменование 80-летия победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., в благодарность ветеранам и признавая подвиг участников специальной военной операции, 2025-й год объявлен Годом защитника Отечества.

Программа мероприятий, посвященных 23 Февраля, ориентирована на жителей Самарской области всех возрастов. Объединяющей темой мероприятий стало воспитание чувства патриотизма и причастности к истории своей страны. На протяжении недели в образовательных учреждениях региона школьники и студенты участвовали в акции "Письмо солдату", творческих конкурсах, уроках мужества и встречах с ветеранами ВОВ и участниками СВО. В Доме офицеров Самарского гарнизона им. К. Е. Ворошилова прошла всероссийская выставка "Без срока давности".

В преддверии праздника все желающие могли стать пассажирами "Поезда мужества", который в сопровождении оркестра Росгвардии проследовал по маршруту из Самары до станции Курумоч и обратно. Почетными гостями стали ветераны ВОВ и участники СВО.

Из всех районов Самарской области были отправлены гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции, а также жителям Курской области. 21 февраля в торжественной обстановке при участии Героя РФ Максима Девятова наградили волонтеров и добровольцев гуманитарных миссий, оказывающих помощь фронту в зоне специальной военной операции.

22 февраля Самарская область присоединится к всероссийской патриотической акции общества "Знание" Знание.Герои. В 13:00 в Историческом парке "Россия — моя история" состоится встреча "СВОи Герои: кто сегодня защищает страну". Гость мероприятия — Татьяна Потоцкая, лектор общества "Знание", журналист, автор спецрепортажей из зоны проведения СВО.

23 февраля, с 12:00 до 15:00, на ресурсах областного медиахолдинга "Самарское областное вещательное агентство" пройдет телемарафон, посвященный Дню защитника Отечества.

На площади Славы 23 февраля пройдет традиционная акция памяти — торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню и горельефу скорбящей Матери-Родины.

В 21:00 23 февраля на 1-й очереди набережной реки Волги в Самаре состоится артиллерийский салют — военнослужащие ЦВО произведут 30 залпов из 122-мм гаубиц Д-30.